ABD 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı çekebilir

Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin borç limitini haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazine'nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yellen, bu tahminlerin mevcut verilere dayandığına işaret ederek, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini kaydetti.