Görüşmede, Bursa sanayisinin küresel rekabetteki yerini güçlendirecek ortak projeler ve teknoloji transferi konuları ele alındı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tuğral ve Meral Keskin’den oluşan heyet, BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar tarafından ağırlandı. Toplantının ardından heyet, Kurtlar’ın sunumları eşliğinde merkezin kompozit ve tekstil mükemmeliyet merkezleri başta olmak üzere ileri teknoloji laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Küresel pazarlarda, rekabetin kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemde, Ar-Ge ve inovasyonun sanayiciler için artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, “ Artık mesele, çok üretmek değil; akıllı ve katma değerli ürün ortaya koyabilmektir. Fiyat odaklı rekabetten sıyrılarak ürünlerimize bilgi, tasarım ve teknoloji katarak küresel değer zincirinde üst sıralara tırmanmak zorundayız. ‘Akıllı üretim’ olarak tanımladığımız bu yaklaşımla hem verimliliğimizi artırabilir hem de en önemlisi, ürün başına elde ettiğimiz geliri yükseltebiliriz. BUTEKOM, sanayicilerimizin bu dönüşüm yolculuğunda bir rehber ve stratejik çözüm ortağı niteliğinde. DOSABSİAD olarak hedefimiz, üyelerimizi burada sunulan değerli imkânlarla daha sık buluşturarak sanayimizin teknoloji yoğunluğunu ve nitelikli üretim gücünü artırmaktır. Ayrıca mevcut teknik altyapı ile sanayicimizin üretim tecrübesini birleştirerek dijitalleşme, sürdürülebilir malzemeler ve verimlilik alanlarında somut projeler hayata geçireceğimize inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

“Çalışmalarımız üretime entegre oluyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Murat Kurtlar ise merkezin, sanayinin bir çözüm ortağı olarak konumlandığını belirtti. Teknik tekstil, kompozit, plastik, kauçuk, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektöre hizmet verdiklerini hatırlatan Kurtlar, “Tüm faaliyetlerimizi iki ana eksen üzerine inşa ettik, sanayiye dokunan projeler üretmek ve sürdürülebilirlik. Yürüttüğümüz çalışmalar sadece laboratuvar düzeyinde kalmıyor; doğrudan sanayinin üretim süreçlerine entegre oluyor. Yeşil Mutabakat uyum süreçlerinden döngüsel ekonomiye, yenilikçi malzeme geliştirmeden verimlilik artışına kadar sanayicilerimize doğrudan uygulanabilir çözümler sunuyoruz. Nihai hedefimiz, Bursa’nın üretimdeki liderliğini teknoloji ve inovasyon gücüyle perçinlemektir” diye konuştu.