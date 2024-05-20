Meslekte sürekli basın kartı alanlar arasına Derya Uysal da katıldı. Uysal, sosyal medya hesabından, “Yılmadan, bıkmadan, hak yemeden, kimsenin kuyusunu kazmadan çalışırsanız eninde sonunda adalet sizi buluyor. Sizin olan size geliyor. Yazı yazmaktan, üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Doğru bildiklerimle, doğru gördüklerimle, doğru yapmaya çalışarak yoluma devam ettim. Bileğimin hakkı, alnımın akı ile aldım Sürekli Basın Kartını" diye yazdı. Arkadaşımızın sevincine ortak oluyor ve kendisini kutluyoruz.