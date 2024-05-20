Hakan Dinçtürk ve Vedat Kantar’ın sahibi olduğu Ottoman Grup, Şehir Gazetesi’nin yazılı, internet gazeteciliği ve tüm sosyal medya hesapları haklarını satın aldı. Ottoman Grup Kurumsal İletişim Danışmanı Osman Gürçay, satışla ilgili açıklamasında, “Çağdaş, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yürüyen, liberal, Bursa’nın sesini duyuracak, objektif yayıncılık yapacak bir medyaya ihtiyaç var. Bu ilkeler ışığında gazetecilik yapacak kadro için görüşmeler başladı” dedi. Gürçay, gazetenin yeni yüzüyle okuyucunun karşısına çıkacağını da belirtti.