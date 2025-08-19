Mudanya Belediyesi’nin, kentin ruhunu caz müziğinin evrensel ezgileriyle buluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Mudanya Caz Festivali, gala gecesi ve Ferit Odman Quintet konseriyle başladı. Festival, müzik keyfinin yanı sıra Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’ne destek olma imkanı da sundu. Açılış konseri, Mudanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandığında Tirilye Zeytinyağı Müzesi olarak hizmet verecek olan tarihi fabrikanın bahçesinde gerçekleşti. Festivalin ilk gününde caz davulunun usta isimlerinden Ferit Odman Quintet sahne aldı. Hayranlarını cazın büyülü yolculuğuna çıkaran Odman, performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bursalı sanatçı, Tirilye’de konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sanat aracılığıyla tarihi yapıların korunması çok önemli. Bu bağlamda belediye başkanımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

“Tarihi yapıları ortaya çıkaracağız”

Mudanya’nın birçok kültürel mirası yeniden hayata kazandıracak potansiyele sahip olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Tirilye Zeytinyağı Fabrikası’nın da kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir müze olarak kente kazandırılacağını söyledi. Yapının kamulaştırılmasına destek veren Tirilye Kooperatifi Üyesi Nudiye Eren’e teşekkür eden Dalgıç, “Böylesine değerli bir yapının kamuya kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük fedakarlıklar yapıldı” ifadelerini kullandı.