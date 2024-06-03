Cennet Yüzer Cankılıç ve Yüksel Baysal, Enbursa.com haber sitesiyle yollarını ayırdı. Cankılıç veda yazısında, “Enbursa.com benim için meslek hayatımda çok değerli bir liman oldu. 2.5 yılda Bursa’nın en etkili medyası durumuna geldi. Çünkü, başında medyaya heyecan duyan genç iş insanı Emin Adanur vardı. Artık bu limandan ayrılık vakti geldi çattı. Kendi isteğimle ve üzülerek ayrılıyorum. Meslek hayatımda pek çok ayrılıklarım oldu. Emekçi olduğumuz için her biri bitişle beraber yeni başlangıçları getirdi. Bu bir ayrılık ama bu bir veda değil” dedi.

Yüksel Baysal da, son yazısında, “Artık enbursa.com maceram burada sona eriyor. Beş yıl boyunca çalıştığım bu medya, kent ve ülkedeki demokratik gidişat açısından çok önemli bir mevziydi. Yine beraber olacağız, birlikte egemenlere, Bursa’nın toprağını talan etmek isteyenlere, demokrasinin gözünü oymak isteyenlere karşı duracağız. Yüksek sesle itiraz etmeye devam edeceğiz. Gerçeğin gazetecisi olacağız” ifadelerini kullandı.