Kurban Bayramı’nda yayınlanacak Marmara Bayram Gazetesi’nin hazırlık çalışmaları başladı. BGC’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Marmara Bayram’ın ana temasını, “Seçimin ardından başkanları bekleyen kentsel sorunlar” olarak belirledik. Gazetemizde yayınlanması amacıyla ana temamıza paralel olarak hazırlayacağınız haber, yorum veya söyleşilerinizi 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, fotoğrafınızla birlikte elektronik ortamda Cemiyetimize teslim etmenizi veya [email protected] elektronik posta adresine göndermenizi bekliyoruz. Marmara Bayram Gazetesi’ne ilan alarak destek olacak üyelerimize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzde 25 oranında ödül verilecektir. Aynı ilan müşterisine birden fazla üyemizin başvurmasıyla yaşanan olumsuz durumu ortadan kaldırmak amacıyla, ilan başvurusunda bulunmadan önce BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent’ten “sözleşme metni alarak isminizi listeye yazdırmanız” yeterli olacaktır. Sözleşme imzalanmayan ilanlar gazetemizde kullanılmayacaktır” denildi.