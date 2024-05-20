ULUTEK Teknopark öncülüğünde, firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünün kümelenme anlayışıyla artması, kapasite ile bilgi birikiminin geliştirilmesi ve yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmaları amacıyla Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) kapsamında hayata geçirilen ULUTEK Bilişim Kümelenmesi (BUTECH), 2017 yılından bu yana devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında ULUTEK Teknopark Bilişim Kümelenmesi (BUTECH) firmaları, Azerbaycan'a yönelik işbirliklerini geliştirmek amacıyla 15 kişilik heyet ile Azerbaycan’da kurum ziyaretleri ve firma görüşme toplantıları gerçekleştirdi. Program kapsamında ULUTEK Yönetimi ve firma yetkilileri, bilişim teknolojisi ve dijital dönüşüm alanlarında Azerbaycan ile mevcut işbirliği olanakları ve fırsatlar konusunda görüş alışverişinde bulundular.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Azerbaycan ile sıcak ilişkilerimiz mevcut, bunu fırsata çevirerek bu coğrafyada firmalarımızın aktivitelerinin artmasını, teknoloji ihracatımızın artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ziyaret kapsamında diplomasi ve iş dünyası odaklı ziyaretlerde bulunduk ve Azerbaycan’daki firmalarla firmalarımızı buluşturarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Gerçekleştirilen program neticesinde firmalarımızın olumlu izlenimleri ve işe dönüşecek görüşmeleri olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu gibi programları sürdürerek firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.