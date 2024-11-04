Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, “Uluslararası EY Girişimci Kadın Liderler 2024’de Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek olmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyum. Yapacağımız çalışmaların kazanacağım networkün şahsıma ve işletmeme kazanımları benim için önemli. Girişimcilik ve kadın liderlik konusunda ilham kaynağı olacağıma inanıyorum” diye konuştu.

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı aracılığıyla işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda etkin faaliyet gösterme ve rekabet avantajı elde etme gibi konularda hazırlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu program, girişimcilerin uzun vadeli başarıya uzanan yolculuklarında kilit rol üstlenen, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak veren yüksek nitelikli bir girişimcilik ağını da inşa ediyor. EY Türkiye, program kapsamında, bu dönem de dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 80 kadın girişimciye destek vermiş olacak.

İşte o kadın girişimciler

Begül Eray Sezgin, Masraff Kurucu Ortağı ve CEO’su

Elif Ata Erduran, Teksan Yönetim Kurulu Üyesi

Filiz Akkaş Demir, Mapsis Metal Genel Müdürü

Funda Lena Nazik, Lena Mama Yayıncılık Kurucusu

Gülay Özgön, Nesiller Genetik Kurucusu ve Genel Müdürü

Nagihan Yılmaz, DG Doğru Geri Kazanım Kurucusu ve Genel Müdürü

Nazan Akıncı, Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı

Pelin Grit Sarı, Grup İmaj CEO’su

Sibel Gözüyukarı Eyiler, Mayi Tuz Kurucu Ortağı ve CEO’su

Ufuk Ünver, Datça Murat Çiftliği Ortağı