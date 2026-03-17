Bursa OSB’de Divan Başkanlığını Ali Uğur’un, Divan Kurulu Üyeliklerini de Hasan Candan ile Özgür Şahin’in yaptığı genel kurula önceki dönem Devlet Bakanı Cavit Çağlar başta olmak üzere BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ile çok sayıda Bölge Sanayicisi katıldı.

Genel Kurulun açılışında konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, geride kalan 4 yıllık sürede yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Gündem gereği faaliyet raporu ile mali tabloların okunarak müzakeresi ve kabulünden sonra yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

219 üyenin oy kullandığı ve 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 151 oy Hüseyin Durmaz’ın listesi, 67 oy da Metin Şahin’in listesi aldı ve seçim sonucu Hüseyin Durmaz yeniden Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

4 yıl görev yapacak Bursa OSB’nin Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Asıl Üyeler: Hüseyin Durmaz, Abdullah Burkay, Sühendam Urbay, Mustafa Gökşimşek, Kadri Uğur

Yedek Üyeler: Murat Arslan, Sabahattin Özkan, Murat Öztürk, Hüseyin Canbaz, Caner Soyiç