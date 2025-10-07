GÖKSEL BAŞARAN - HIDIRCAN KAYA

Bursa’nın ihracat karnesinde otomotiv endüstrisi her zaman olduğu gibi zirveyi kaptırmadı. Buna göre ihracatta tekstil ve konfeksiyon gerilerken çelik ve kimya sektörleri güçlü performans gösterdi. Tarım ve gıda ürünleri ise ihracata çeşitlilik kattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan verilere göre Temmuz ayında 1 milyar 718 milyon dolar olan ihracat, Ağustos’ta 1 milyar 264 milyon dolar oldu. Eylül’de ise 1 milyar 583 milyon dolarlık ihracatla Ağustos ayından daha güçlü ivme kaydetti. Son 3 çeyreğe bakıldığında Bursa, en fazla ihracatı Ağustos ayında yapmış oldu. Böylelikle Bursa, yılın üçüncü çeyreğini 4 buçuk milyar doların üzerinde bir dış satımla kapatmış oldu.

Otomotiv yine zirvede

Bursa ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisi, üçüncü çeyrekte 2 buçuk milyar dolara yaklaşan performansıyla zirvedeki yerini korudu. Temmuz’da 825 milyon dolar olan ihracat, Ağustos’ta 547 milyon dolar oldu. Eylül’de ise 874 milyon dolarla en üst seviyeye çıktı.

Tekstil ve konfeksiyonda gerileme

Bursa’nın geleneksel sektörlerinden tekstil ve hammaddelerinde üçüncü çeyrekte dalgalı bir seyir izlendi. Temmuz’da 97,9 milyon dolar olan ihracat, Ağustos’ta 92,2 milyon dolara düşerken Eylül’de ise 99 milyon dolara çıkarak üç ayda toplamda 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektör yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6’lık düşüş yaşadı. Hazır giyim ve konfeksiyon tarafında da tablo benzer durumda. Temmuz’da 125 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, ağustosta 101 milyon dolar, eylülde ise 89 milyon dolarlık dış satım yaptı. Bu da konfeksiyondaki düşüşü somut olarak gözler önüne serdi. Tekstil ve hammaddelerinde yılın ilk 9 ayında 900 milyon doların üzerinde ihracat yapılırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4’lük düşüş yaşandı. Buna karşın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ise 1 milyar 32 milyon dolarlık ihracat olurken geçen yıla göre yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.

Çelik ve kimyada güçlü performans

Çelik ihracatı, son 3 ayda da sürekli artış gösterdi. Temmuz’da 60 milyon dolar seviyesinde iken ağustosta 65 milyon dolara yükselen çelik ihracatı, eylülde 75 milyon dolarlık sıçrama ile yükselişe geçti. Kimyevi maddeler ve mamulleri ise üçüncü çeyreğin en dikkat çekici artışlarından birini yakaladı. Temmuz’da 76 milyon dolar olan ihracat, ağustosta 92 milyon dolara çıkarken Eylül ayında ise 84 milyon dolara geriledi. Sektörde, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,5’lik artış yaşandı. Kimyevi maddeler ve mamulleri, Ocak–Eylül döneminde 677 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik sektörü de 621 milyon dolarla geçen yıla kıyasla yüzde 23’lük bir düşüş yaşadı.

Bursa 9 aylık ihracatta 13 milyar dolara yaklaştı

Bursa’nın 2025 yılının ilk 9 aylık ihracat performansı da güçlü seyrini sürdürdü. 1 Ocak–30 Eylül döneminde kentten yapılan toplam ihracat 12 milyar 966 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2’lik bir artışı işaret ediyor.

Sektörel dağılımda otomotiv açık ara lider

9 aylık dönemde 6 milyar 543 milyon dolarlık dış satış gerçekleştiren otomotiv sektörü, Bursa’daki toplam ihracatın yarısını tek başına sırtladı. Yılın ilk yarısında olduğu gibi üçüncü çeyrekte de sektörün ihracat liderliği değişmedi.

Bursa’dan, ihracata güçlü katkı

2025’in ilk 9 ayında 13 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle Bursa, Türkiye’nin ihracatına güçlü katkısını sürdürdü. 3. çeyrekte dalgalanmalar olsa da genel eğilim ihracatta artış yönünde gerçekleşti. Özellikle otomotiv, makine ve kimya sektörleri kentin lokomotifleri olurken, tarım ve gıda ürünleri çeşitliliği destekledi.