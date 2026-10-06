Eylül ayında 1 milyar 622 milyon dolarlık ihracata imza atan şehir, yılın ilk 9 ayında kümülatif olarak 13,5 milyar dolar barajını aşarak Türkiye ekonomisinin lokomotif güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dış ticaret verileri incelendiğinde Bursa’nın üretim ve ihracat çeşitliliğini başarıyla sürdürdüğü görülüyor. Eylül 2026 dönemi kanuni merkezler bazındaki rakamlara göre, şehrin ihracatında zirvede yer alan Otomotiv Endüstrisi 850 milyon dolarlık performansıyla liderliğini korurken, Makine ve Aksamları sektörü 105,5 milyon dolarla bu gücü destekledi. Küresel rekabette elini güçlendiren Tekstil ve Hammaddeleri sektörü 103,9 milyon dolarlık ihracatla yüzde 5'lik bir büyüme kaydederken, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü ise yüzde 21,6 oranındaki güçlü artışla 101,6 milyon dolara ulaştı.

Çelik sektöründe dikkat çekici yükseliş

Bursa'nın ihracat tablosunda yalnızca geleneksel sektörler değil, aynı zamanda yüksek oranlı artışlar yakalayan alternatif kollar da büyük rol oynadı. Çelik sektörü 86,2 milyon dolarlık hacme ulaşarak yüzde 15 oranında büyüme sergilerken, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü de 50,5 milyon dolarla yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Özellikle Gemi, Yat ve Hizmetleri sektöründe yaşanan olağanüstü sıçrama ile Bursa ihracatı 24,4 milyon dolarlık bir büyüklüğe erişirken; elektrik-elektronik, meyve-sebze mamulleri ve iklimlendirme gibi alanlar da kentin dış ticaretine katma değer sağlamaya devam etti.