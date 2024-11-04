Global ölçekte tanınan bir marka haline gelmeyi hedefleyen Burpres, bu sayede ürünlerine ait verilerin daha geniş kitlelere ulaşması için çok önemli bir adım attı. Artık tasarımcılar, satın almacılar ve mühendisler; kullandıkları programların özgün formatında dünyanın her yerinden 7/24 ve kolayca DESTAK ürün bilgilerine ulaşabilecekler. Firma, merkezi Almanya’da bulunan Alıntec GmbH firması ile bayilik anlaşması yaparak Avrupa’daki şirketlere hizmet vermeyi hedefliyor. Burpres halen Destak Toggle Clamp satışlarının yüzde 40‘ını Avrupa‘ya ihraç ederken, bu oranı yüzde 80‘lere çıkarmayı planlıyor.

Günümüzde dijitalleşmenin esas ihtiyaç haline gelmesi ile birlikte dönüşen sanayi sektörü ve ana sanayi şirketleri, tasarımlarına dahil etmek ve kendi güncel parça kütüphanelerini oluşturmak adına özgün, şirket içi CAD programlarına uyumlu formatları ve dijital verileri tercih ediyor. Fransa merkezli sektör lideri TraceParts portalında 5,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı, sertifikalandırılmış ürün verilerine 76 CAD formatında tamamen ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Mühendisler ve makine tasarımcıları, tasarımlarında dijital ürün bilgilerine ulaşıp indiriyor; böylece üreticiler ve tedarikçiler büyük veri analitiği sayesinde bu analize kolayca ulaşıyor. Ulaşılan bilgiler, hedef kitle sanayi şirketlerine ait çok değerli satış pazarlama verileri sağlıyor. Mevcut müşterilerin memnuniyeti için güncellenebilen endüstriyel model, ürün görseli, teknik çizimi ve ürün ölçüleri ile desteklenen tasarımlar sayesinde hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkıyor.

Platforma 1 milyonu aşkın şirket kayıtlı

Dünya çapında 1 milyondan fazla global şirketin kayıtlı olduğu ve ayda 100.000’in üzerinde tekil ziyaretçisi bulunan platforma katılan Burpres, TraceParts Türkiye tek resmi temsilcisi Normsoft A.Ş.’nin eğitim ekibinin de desteği ile kurumsal portalındaki ürünlerinin sayısını 1000’in üzerine çıkarmayı planlıyor.