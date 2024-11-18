Endüstriyel elektrik malzemeleri üreten ve sektörde 30 yıllık deneyime sahip olan Bemis Teknik Elektrik2in yeni girişimi olan elektrikli araçlar için şarj ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bemis E-V Charge olarak İstanbul’da düzenlenen elektrikli araçların şarj altyapısına odaklanan, alanında dünyanın ilk ve tek fuarı olan EV Charge Show (Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı)a katılarak son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Yazılımından dizilimine kadar tüm tasarımı kendileri ait ürünleri sergilediklerini ifade eden Bemis Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Güneş, “Bemis’in imajına katkı sağlayan prestijli ve katma değerli ürünler üretiyoruz. 30 yıllık birikim ile son derece güvenli, tam donanımlı cihazlar geliştirdik. Ev Charge Show, elektrikli araç sektörünün nabzının attığı bu önemli fuar. Bemis E-V Charge olarak elektrikli araç şarj cihazlarımızı, kablolarını ve aksesuarlarını sergiledik. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve sektörün gelişimini görmek bizleri ayrıca mutlu ve motive etti. Tüm paydaşlara hitap eden ürün gamımız olması nedeniyle ziyaretçiler dışında katılımcılar ile de işbirliği potansiyellerini değerlendirdik.