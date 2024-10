Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde yapılan organizasyonda konuşan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, “Her aile farklıdır ve her çocuğun ihtiyaçları özeldir. Burada konuşulacak her bir bilgi, her bir deneyim, bizleri çocuklarımızla olan ilişkimizde daha güçlü kılacak” dedi.

Çocuk eğitiminin sadece akademik başarıyla sınırlandırılamayacak kadar geniş ve derin bir alan olduğunu vurgulayan Sırakaya, “Eğitim, bir çocuğun sadece okul sıralarında öğrendiği bilgilerle değil, aile içinde aldığı sevgi, güven ve değerlerle şekillenir. Bir çocuğun kendine güvenen, yaratıcı ve mutlu bir birey olmasının temelleri evde atılır. Biz anne babalar, çocuklarımızın ilk öğretmenleriyiz ve onlara yalnızca bilgi değil, değerler, merhamet, sabır ve sevgi öğretiriz” diye konuştu.