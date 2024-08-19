Gazeteci arkadaşımız Zafer Opsar, eşiyle birlikte İtalya’da tatil yaptı. Opsar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanki tüm Türkiye İtalya'ya akın etmiş gibiydi! Nereye adım atsak bir Türk rehberin sorumlu olduğu gruplara bir şeyler anlattığına tanık olduk. Cem Yılmaz'ın Gora filminde şaşkınlık yaşadığı gibi, "Herkes Türkçe konuşuyordu!" Bazı yerlerde Kuzey Afrikalı esnaf Türkçe'yi öğrenmiş, Sibel Can epey meşhur olmuş!” diye yazdı. Türkiye’deki fiyatların yüksekliğinden yakınan Opsar, “Fiyatlar Türkiye'ye göre çok uygun. Uçak, konaklama, kahvaltı dahil yaklaşık 1000 Euro ile İtalya'nın büyük bölümünü, önemli tarihi yerlerini görmeniz mümkün” dedi. Ne diyelim, yerli turizmciler şapkayı önlerine koyup düşünmeli bizce.

Editör: DİLEK ATLI