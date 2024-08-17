Yönetmelik, OSB ve EB'lerin enerji yönetiminde daha fazla esneklik kazanmasını ve bu bölgelerdeki yatırımcıların enerji ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını amaçlıyor. Bu sayede, bölgelerdeki enerji tedarik zinciri güçlendirilerek, sanayi ve endüstri sektörlerinde sürdürülebilir bir enerji yönetimi destekleniyor.

EPDK'nin "Organize Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği" çerçevesinde, ilgili şartları sağlayan OSB'ler, şirket kurma zorunluluğu olmadan EPDK'den üretim veya dağıtım lisansı alarak onaylı sınırları içinde üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek.

Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisi OSB onaylı sınırlar veya EB içerisinde tüketilecek. Bu bölgelerde üretilen elektriğin sisteme verilmesi durumunda, bu enerji için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve bu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak değerlendirilecek.

Ayrıca, dağıtım lisansı sahibi olmayan OSB'nin veya EB'lerden sorumlu tüzel kişilerin, OSB onaylı sınırları veya EB içindeki dağıtım faaliyeti, bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülecek. Bu tüzel kişiler katılımcı veya yatırımcılarının elektrik enerjisi veya kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla serbest tüketici sıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilecek.

Uzmanlar, bu yeni yönetmeliğin, sanayi bölgelerinde enerji maliyetlerini düşürmeye ve enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.