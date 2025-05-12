Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6 yıllık hizmet sürecini değerlendirdiği basın toplantısında, ilçede en öncelikli konunun kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda dönüşüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 20 bin tapu dağıttık, 30 bin kişiyi mülkiyet sahibi yaptık” dedi.

Yılmaz, 20’den fazla bölgede dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, Mevlana’dan Ulus’a birçok projeyi tamamladıklarını ve yeni dönem hedefinin 30 bin konut üretmek olduğunu ifade etti ve "Bu konutlar sosyal donatıları ve otoparklarıyla birlikte planlanacak" bilgisini aktardı.

Başkan Yılmaz, ulaşımda yeni yollar planladıklarını, Ankara Yolu’na alternatif üçüncü bir aks için çalışmaların sürdüğünü de açıkladı. Yeşil alan hedeflerini de paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kişi başına 1 metrekare hedefini aştık, yeni dönemde 650 bin metrekare yeşil alan daha kazandıracağız” diye konuştu.