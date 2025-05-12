Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yatağa bağımlı, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmeti sunuyor. Mudanya Belediyesi, bu hizmetle dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Hizmetten faydalanmak isteyenler, 444 8 922 numaralı hattan başvuru yapabiliyor. Sosyal inceleme ekipleri, başvuruları sosyo-ekonomik durum ve ihtiyaç kriterlerine göre değerlendiriyor.

Belediyenin hizmetlerinden yararlanan 70 yaşındaki Fatma Beyhan, "Ameliyat sonrası pansuman için evime geliyorlar. Çok müteşekkirim." diyerek memnuniyetini dile getirdi.