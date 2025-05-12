Kestel Belediyesi, "Kestel ne istiyorsa biz de onu istiyoruz" anlayışı doğrultusunda Kestel Minibüs Kamyon Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taleplerini karşıladı.

Belediye tarafından yenilenen minibüs kooperatifi durağının açılışı, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Erol, törendeki konuşmasında, "Kestel Minibüs Kooperatifi’nin yeni durağının hem ulaşım esnafımıza hem de tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu çalışmayla, Kestel’de toplu ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.