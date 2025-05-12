Zirvede, 45 farklı liseden katılan öğrenciler Ideathon yarışmasında fikirlerini sundu. Jüri üyeleri Nazan Akıncı, Burcu Yakıcı ve Harun Seyhan, gençlerin projelerini değerlendirdi. Ayrıca, Harun Seyhan'ın verdiği yapay zekâ eğitimi büyük ilgi gördü.
Gürsu Yıldız Anadolu Lisesi teknoloji takımı, işitme engelliler için yapay zekâ destekli iletişim çözümü sunarak 10 bin TL'lik ikincilik ödülü kazandı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, zirveye katılarak gençleri tebrik etti. Belediyenin Kariyer Kolektif Merkezi ve Eurodesk Gürsu birimleri, gençlerin girişimcilik yolculuğuna katkı sağladı.
Bu organizasyonla gençlerin inovasyon, iş birliği ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.