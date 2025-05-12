İnegöl Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü kamulaştırma çalışmalarıyla hem otopark sorununu çözüyor hem de çocuklar için yeni oyun alanları oluşturuyor. Son dönemde 38 bina kamulaştırılarak yaklaşık 30 milyon TL bedel ödendi. İnegöl Belediyesi, şehrin daha yaşanabilir olması için kamulaştırma çalışmalarına devam edecek.

Kamulaştırılan alanlar, ücretsiz otopark ve geniş geçiş yollarına dönüştürülerek trafik yoğunluğu azaltıldı, otopark sıkıntısı giderildi ve çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturuldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Nüfus ve araç sayısı arttıkça otopark ihtiyacı da artıyor. Kamulaştırmalarla hem trafik akışını rahatlatıyor hem de kent estetiğini iyileştiriyoruz" dedi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Eski binalar yıkıldı, artık rahatça park edebiliyoruz. Çocuklarımız güvenle oynayabilecekleri alanlara kavuştu" dediler.