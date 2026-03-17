Proje kapsamında Canray Ulaşım, Tam Hizmet Tedarikçisi sorumluluğu ile trenin yolcu salonları, iç kaplamaları, tavan sistemleri, duvar panelleri ve tüm iç mekân bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimini üstlendi. Stil aşamasından başlayarak tasarım, mühendislik, üretim ve montaj süreçlerinin tamamı Canray’ın mühendislik kabiliyeti ve güçlü üretim altyapısı ile hayata geçirildi.

“Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Canray Ulaşım Genel Müdürü Tahsin Kip, projenin Türkiye’nin demiryolu teknolojilerindeki gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kip açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin 225 km/s hızındaki ilk yerli ve millî hızlı tren projesinde yer almak bizim için büyük bir gurur. Canray Ulaşım olarak trenin tüm iç mekân sistemlerinde stil aşamasından başlayarak tasarım, mühendislik, üretim ve montaj süreçlerinin tamamını üstlendik. Yerli mühendislik gücümüz, güçlü üretim altyapımız ve değerli iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin raylı sistemler alanındaki teknolojik yetkinliğine katkı sunmaya devam ediyoruz.”

Yerli mühendislik ve güçlü üretim altyapısı

METS 225 projesi, yerli mühendislik gücü ve gelişmiş üretim altyapısı ile Türkiye’nin yüksek hızlı demiryolu teknolojilerindeki ilerleyişinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Canray Ulaşım, raylı sistem araçlarının iç mekân çözümlerinde sahip olduğu tasarım, mühendislik ve üretim yetkinliği ile hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde yer almaya devam ediyor. Şirket, sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda geleceğin raylı sistemleri için yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.