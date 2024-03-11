Sedat Yalçın: Önceliğimiz kırsal kalkınma

“Tarım ve hayvancılık Bursa’nın kanayan yarası. İşletmelerimiz, tarımsal faaliyetlerde zarar eden sonuçlarla karşılaşıyor. Kırsaldan kentlere büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Köylerimizdeki turizm potansiyelini değerlendirmek için EKO-KÖY projeleri geliştirerek Tarihi ve Otantik Köyler başlıkları altında turizme açmalıyız. Dağ ilçelerimizde katma değeri arttıracak üretim potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik vereceğimiz desteklerle Bursa’yı organik tarım ihracatında marka haline getireceğiz. Her ilçede her köyde TKDK Projesine önemli destekler sağlayacağız. Bursa’da 73 bin 900 hektar boş tarım arazisi var. Biz bu boş arazilere buğday ekerek, Fırınlara ücretsiz un tedariği sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizi kırsala yönelik tarımsal faaliyetlere teşvik etmek amacıyla Tarımsal Proje Ofisi kurarak, proje bazlı destekler sağlayacağız.“