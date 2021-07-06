Nilüfer’de “Örnek İşyeri” sayısı 19’a yükseldi

Nilüfer Belediyesi, işletmelerin hijyenik bir ortamda üretim yapmaları ve vatandaşların kaliteli hizmeti hijyenik bir ortamda alabilmeleri amacıyla yürüttüğü “Örnek İşyeri” uygulamasını sürdürüyor. 2003 yılından bu yana devam eden uygulama ile yapılan denetimler sonucu kriterlere uyan gıda işletmelerine “Örnek İşyeri Belgesi”, kuaför ve berberlere de “Altınmakas Örnek İşyeri Belgesi” veriliyor. Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yaptığı denetimler sonucu belge alan aktif işletme sayısı 19’a yükseldi. Altınşehir Mahallesi’nde hizmet veren Nevale Pasta ve Fırın ile Ataevler Mahallesi’nde hizmet veren Ciğergah Atabulvarı, “Örnek İşyeri Belgesi” ve flamasına değer görüldü. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız , Osman Ayradilli ve Remzi Çınar ile birlikte işletmelere giderek, belgelerini teslim etti. Nevale Pasta ve Fırın Şirket Ortağı ve Pasta Şefi Yılmaz Tekin, Halkla İlişkiler ve Marka Yöneticisi Ayşe Aktaş ve işletme çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, üretim alanını da gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdem daha sonra Tekin ve Aktaş’a “Örnek İşyeri Belgesi” ve flamasını verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belge almaya hak kazanan diğer işletme olan Ciğergah Atabulvarı’nı da ziyaret etti. İşletme sahibi Murat Yıldırım ile birlikte işletmeyi gezen Başkan Turgay Erdem, titiz çalışmalarından dolayı Yıldırım’ı kutladı. Başkan Turgay Erdem, “Örnek İşyeri Belgesi” ve flamasını, Ciğergah Atabulvarı işletme sahibi Murat Yıldırım’a verdi.

Belge alan işletmelerin, belge aldıktan sonra da denetlenmeye devam ettiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların “Örnek İşyeri Belgesi”ni gördükleri her yerde gönül rahatlığıyla hizmet alabileceklerini dile getirdi. Belgeyi, yapılan denetimler sonucunda hak eden işletmelerin aldığını, kriterleri karşılamayan işletmelerden de belgelerin geri alındığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “2003 yılından bu yana toplam 36 işletmeye Örnek İşyeri Belgesi, 2 berber ve kuaföre de Altınmakas Örnek İşyeri Belgesi verdik. Ancak işletmelerin kapanması ya da belge aldıktan sonra kriterleri sürdürmemesi nedeniyle 17 işyerinden de belgeyi geri aldık” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nevale Pasta ve Fırın ile Ciğergah Atabulvarı işletmecilerini, çalışmalarından dolayı kutladı.