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Hat sergisi beğeni topladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Hattat Mustafa Antika’nın, son dönemde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisi topladı.
YEREL YÖNETİMLER 21.06.2021, 14:17
"Keşkül 8" ismini verdiği sergisini Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açan Mustafa Antika, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi. Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını belirtti.
Serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise hat sanatının İslam sanatları açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.
Mustafa Antika'ya kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Kendisi bir ömür vakfetmiş bu sanata. Kendisinden sonraki kuşaklara da belirli bir zemin hazırlamıştır" dedi.
Sergi, 26 Haziran'a kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
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