Hasta ve Yaşlı Bakımı eğitimine katılanlara sertifika

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’de yaşayanların mesleki becerilerinin artırılması yolu ile istihdam olanaklarının çoğaltılması ve ekonomik olarak daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimleri sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen eğitimler Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimi ile yeniden başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kızılay Bursa Şubesi’nin eğitim desteğiyle yapılan Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimine 40 kişi katıldı. Üç ay süren eğitimi tamamlayanlara Nilüfer Belediyesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sürecinde en çok, yetişmiş kalifiye elemana ihtiyaç duyulan alanın sağlık alanı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Nilüfer Belediyesi olarak biz de, yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve ev temizliği gibi hizmetler veriyoruz. Bu alanda verilen hizmetlerin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu alanda yetişmiş eğitimli insanlara ne kadar çok ihtiyaç olduğunu biliyoruz.”

Kızılay Bursa Şubesi’nin bu eğitimde Nilüfer Belediyesi’ne sponsor olarak eğitim desteği verdiğini ifade eden Başkan Erdem, “3 ay boyunca katılımcılara yüzyüze eğitim verildi. 40 kişinin katıldığı kurs sonucu 15 kişi sertifika almaya hak kazandı. Sertifika almaya hak kazananları kutluyorum. Ayrıca desteği için Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz ve tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Kamu faydası adına bu işbirlikleri çok önemli” diye konuştu.

Önümüzdeki Eylül ayından itibaren mesleki eğitim çalışmalarına daha yaygın bir şekilde başlamayı planladıklarını da belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin bu çabalarına destek veren herkese teşekkür etti.

Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz da Kızılay olarak sürdürdükleri iyilik hareketini Türkiye’nin birçok noktasında insana dokunarak sürdürdüklerini belirterek, “Yaptığımız yardımların yanı sıra toplumda var olan ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. Hasta ve yaşlı bakımı da bu ihtiyaçlar arasında önemli bir yere sahip. Bu nedenle bu eğitim çok değerli. Bu eğitime katılanlar başkalarına yardım edebilecekleri gibi kendi aileleri için de çok faydalı olacaklar, bu nedenle alınan eğitimi ben çok önemsiyorum. Eğitime katılanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 15 kişiye, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz tarafından Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikaları verildi.