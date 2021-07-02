HAGEL’den çiftçiye destek

Kısa adı HAGEL olan Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nce kırsal kesimde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla temin edilen makinelerin teslim töreni Büyükşehir Belediyesi’nin Altınova ek hizmet binasında gerçekleştirildi.

Yem bitkileri yetiştiriciliği geliştirme projesi kapsamında bir adet dijital toprak analiz cihazı, bölgesel bazlı ürün yetiştiriciliğini desteklemek adına bir adet arpacık soğan eleme makinası ile boylama aparatı ve süt üreticilerini destekleme projesi kapsamında bir adet 1,5 ton kapasiteli süt soğutma tankının teslim törenine aynı zamanda HAGEL Başkanı da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ceylan ile Yenişehir Çayırlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turan Girgin, Yenişehir Terziler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mesut Akyıldız, Yenişehir Çayırlı Mahalle Muhtarı Mehmet Sarı ve Terziler Mahalle Muhtarı Rıza Arslan da katıldı.

KAZANÇLARI BOL OLSUN

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün hazırladığı projeler kapsamında HAGEL’den talep edilen makine ve ekipmanın çiftçiye kazandırılmasından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Başkan Davut Aydın, “Çiftçimize bu cihazlar şimdiden hayırlı, ürünleri ve kazançları bol olsun” dedi.

Sıkça vurguladığı gibi Yenişehirli üreticinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini milletimizin bekası ve milli ekonomimizin temeli kabul ettiğini dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yerel yönetimler ve devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Başkan Aydın, dijital toprak analiz cihazının ilçe genelinde yem bitkileri yetiştiriciliği ve bitkisel üretim yapan tüm çiftçilerin, soğan eleme ve boylama makinesinin Terziler Köyü’ndeki üreticinin ve 1,5 ton kapasiteli süt soğutma tankının da Çayırlı Mahallesi’ndeki yetiştiricinin hizmetine sunulacağını ifade etti.

FIRSATLAR ŞEHRİ BURSA

HAGEL ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’da 13 belediyenin üye olduğu birliğin çiftçinin ve yetiştiricinin yanında yer almaya devam edeceğini söyledi. “Vatandaşımız yeter ki proje getirsin” diyen Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

“Bugün burada Yenişehir Belediyemizin doğru yönlendirmesiyle çiftçimizin ihtiyaç duyduğu makineleri tarımın ve hayvancılığın hizmetine sunuyoruz. Verimli topraklara sahip olan Bursa’da tarım ve hayvancılığı sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeter ki projeler insana dokunsun. Bursa gerçekten fırsatlarla dolu bir şehir.”

Bu arada törende eski bir hükümlü olan vatandaşın yeniden topluma kazandırılması amacıyla Yenişehir Belediyesi tarafından talep edilen 800 adet tavuğun da teslimatı yapıldı.