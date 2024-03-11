Celil Çolak projelerini açıkladı

“Türkiye’nin büyük yolculuğunda, Nilüfer olarak biz de varız diyoruz. Daha fazla yol, daha fazla park, daha fazla spor alanı, daha güçlü, daha dirençli, daha akıllı Nilüfer. Çünkü daha güçlü Nilüfer demek daha güçlü Türkiye demektir. Türkiye Yüzyıl’ında Nilüfer olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Milletimizin yanında olmak, Nilüfer’den bu yüksek heyecana en güçlü katkıyı sunmak zorundayız. Türkiye Yüzyılında Nilüfer olarak, kuvvetli bir şekilde yerimizi alacağız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ortak akılla, yüksek teknolojiyle, tüm engelleri ortadan kaldırarak milletin yürüdüğü yolda adımlarımızı yüksek sadakat ve cesaretle millete ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adımlarına uyduracağız. Nilüfer’in daha güçlü daha dirençli daha huzurlu, daha güvenli, daha yeşil olması için ne gerekiyorsa yapacağız.”