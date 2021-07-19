Bursa'da mezarlıklar bayrama hazır

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için 17 ilçedeki 1058 mahalle mezarlığında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 17 ilçede yaklaşık 12 milyon metrekare alanı kaplayan 1300 mezarlıkta, mezarlar arasındaki yürüyüş alanlarını kaplayan otlar, 150 personelin hummalı çalışmasıyla temizlendi. Kuruyan ağaçlar söküldü, mevcut ağaçlarda budama işlemleri tamamlandı. 150 civarında mezarlığın duvar ve telleri yapılırken, diğer mezarlıklardaki duvar ve tel çalışmaları devam ediyor. Ayrıca mezarlığın içerisinde çeşme, yol, mezarlık kapısı ve malzeme deposu olmayanların eksiklikleri gideriliyor. Mezarlık alanları biten mahallelerin mezarlıklarının bitişiğindeki devlete ait araziler ise gerekli yazışmalar neticesinde müsait olanlar mezarlıklara dâhil ediliyor.

Mezarlığa ulaşım kolaylığı

Bayram münasebetiyle merkez mezarlıklara ulaşım noktasında BURULAŞ tarafından sefer sayılarına ilaveler yapıldı. Özellikle Bursa Kent Mezarlığı alanı içerisinde minibüsler ring atarak çalışacak. Kent Meydanı’ndaki otobüs durağından arife günü ile bayramın 4 günü boyunca, 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak Hamitler Kent Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferleri hizmet verilecek. Hamitler’e ulaşımı sağlayan otobüs, Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı ve Albayrak caddeleri üzerinden Hamitler’e ulaşacak ve dönüş aynı istikametten olacak.

150 personelle 1300 mezarlıkta çalışma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Hamitler Kent Mezarlığı’nda bakım, onarım ve temizlik yapan personelle biraraya geldi. Bayramların inanç, gelenek ve göreneklerin en üst seviyede yaşandığı özel zamanlar olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bayramların millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günler olduğunu belirtti. Dini ve milli bayramları pandemi sürecinde yeterince kutlayamadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 1 Temmuz tarihinden itibaren hayatın normale döndüğünü, yine de Kurban Bayramı’nı tedbiri elden bırakmadan geçirmek gerektiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin bütün birim ve personeliyle bayram sürecine hazır olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Zabıta Daire Başkanlığımız, Burulaş Genel Müdürlüğü’müz, İtfaiye Daire Başkanlığımız, Ulaşım Daire Başkanlığımız, BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız başta olmak üzere tüm birimlerimiz bayrama hazır ve nazır durumdadır. Tabii bayram boyunca mezarlık ziyaretleri bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Bu kapsamda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçe 1058 mahallemizdeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kahraman ekibimizin büyük gayretleriyle yapıyoruz. Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bir dizi tedbirler alındı. Yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanda 150 personelimizle çalışmaları hayata geçirdik. Birkaç ay önce Hasköy Mezarlığı’na devre aldık. Bursa’nın gelişen ve büyüyen potansiyelini orası karşılayacak” dedi.

Özveriyle çalışan ekibe teşekkür

Bayram münasebetiyle mezarlıklara yoğun sirkülasyon olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “BURULAŞ’a özellikle talimat verdim. Sefer sayılarıyla alakalı gerekli düzenlemeler yapılacak. Özellikle Bursa Kent Mezarlığımız alanı içerisinde ring minibüs çalışmalarımız mevcut. Mezarlıklar inancımız gereği önemli. Buraları büyük bir özenle muhafaza ediyoruz. Vatandaşlarımıza, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi bütün ekibiyle sahada. Altyapıdan üstyapıya kadar bütün yatırımları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde ölümler bir miktar artmış olmasına rağmen ekiplerimiz büyük özveriyle işlerini çok iyi yaptılar. Bu vesileyle sıcak havaya rağmen gayretle çalışan ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.