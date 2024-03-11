BAŞKAN AKTAŞ’IN SEÇİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen hafta vizyon projelerini açıklamasının hemen ardından sahada çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Yeni dönemde ağırlığı kentsel dönüşüm, trafik ve ulaşıma vereceklerini kaydeden Aktaş, vatandaşlardan destek istedi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlam yapılarıyla, kentsel dönüşümüyle dirençli şehir Bursa'mızda yeni projeleri hayata geçirme zamanı. Şimdi Bursa’da daha dirençli bir şehir inşa etmek için dönüşüm zamanı. Dirençli şehir Bursa’mızda, 14 farklı dönüşüm projemiz ile 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, bir başka paylaşımında, “Biz yaptık, yine biz yapacağız. 16 bin sosyal konut projemiz ile hemşehrilerimize uygun fiyatlı, modern yeni yaşam alanları sunuyoruz” diye yazdı. Alinur Aktaş, bir diğer sosyal medya paylaşımında da, “Yeşilin en çok yakıştığı şehir Bursa'mıza geçtiğimiz dönem 1.500.000 metrekare yeşil alan sözü verdik, 3.200.000 metrekare nitelikli yeşil alanı aktif olarak hayata geçirdik. Şimdi sıra 3,5 milyon metrekare yeni, nitelikli yeşil alanı şehrimize kazandırma zamanı” notunu düştü.

BURFAŞ kafeleri yaygınlaşacak

Çarşıbaşı BURFAŞ Kafe’de vatandaşlarla da buluşan Başkan Aktaş, “Zincir kafe markaları ile yarışır ölçüde oluşturduğumuz BURFAŞ Kafelerimizin sayısını daha da artıracak, uygun fiyatlı ve leziz ürünlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.