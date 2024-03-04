AK Parti’li Alinur Aktaş’ın önceliği kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha aday gösterilmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, verdiği bir röportajda, kentte birinci önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu kaydetmişti. Aktaş, geçen hafta sonu düzenlenen lansman toplantısında da, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri Bursa kamuoyu ile paylaştı.

Bursa'da geride kalan görev sürecinde çok ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Aktaş, "Kentsel dönüşüm bizim öncelikli konumuz olacak. Bursa her yıl nüfusu 50-60 bin artan bir kent. Sanayileşen ve milli gururumuz TOGG ve diğer önemli otomobil markalarını bünyesinde barındıran bir kent. Aynı zamanda Bursa bir tekstil, makine ve kimya şehri. Dolayısıyla bu çeşitlilik Bursa'yı cazip kılıyor. Diğer yandan yeşil ile özdeşleşmiş bir şehirden bahsediyoruz. Bu bakımdan birinci önceliğimiz Kentsel dönüşüm. Son 2,5 yıldır bu noktada çalışmalarımız var" dedi.

Trafik sorunu ve ulaşım

Bursa denince son yıllarda herkesin aklına "trafik sorunu" geldiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, bu anlamda kritik noktalara çok önemli müdahaleler yaptıklarını ifade etti. Trafik ve ulaşım konusunda gelecek dönemde de çok ciddi adımlar atmayı planladıklarını belirten Başkan Aktaş, "Emek – YHT – Şehir Hastanesi Metro Hattı, Üniversite – Görükle - Başköy Metro Hattı, Demirtaş OSB Otoyol Bağlantısı, Çalı Kavşağı – Hasanağa Bağlantı Yolu, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi Otoyol Bağlantısı, Görükle Köprülü Kavşağı ve Akpınar – Yunuseli Tüneli, merkezi hükümetimizin de desteği ile Bursa'mıza kazazdıracağımız önemli hizmetler olacak" diye konuştu.

Sosyal hayata dokunan projeler

Sanayileşmeye bağlı hızlı büyümenin getirdiği sorunları çözmenin yanı sıra, Bursa'da yaşamanın keyifli ve konforlu hale gelmesi için de sosyal projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Aktaş, "75'nci Yıl Kent Ormanı, Hasköy Mesire Alanı, Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Sıcak su Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Çekirge Teras Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı ve Havuzlu Park projelerimiz çok değerli. Bu projelerimizi de yeni dönemde Bursalı vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.