Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB ), aldığı yeni bir kararla bünyesinde bulunan odaların genel kurul ilanlarının artık gazetelerde yayımlanmayacağını duyurdu. Ekonomik darboğazda olan ve kapanmanın eşiğinde yaşam savaşı veren yerel gazetelerin, TMMOB tarafından alınan karar sonrası önemli oranda gelir kaybına uğrayacağını söyleyen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair kararı eleştirdi. Kolaylı, “TMMOB tarafından alınan karar, yerel basına vurulan yeni bir darbedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak; Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için, yönetmelik değişikliğinin yeniden ele alınarak iptal edilmesini bekliyoruz” dedi.

Editör: DİLEK ATLI