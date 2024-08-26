Burkon Turizm Genel Müdürü Eker, Türkiye’nin en verimli turizm şehirlerinde çıkan veya çıkarılan yangınların ülkenin oksijen depoları durumundaki ormanları ve bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sektörünü derinden yaraladığını belirtti.

Yangınların yalnızca tarım ve orman alanlarının yok oluşu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Hasan Eker, “Son bir ay içerisinde çıkan yangınlar ve son bir hafta içerisinde başlayan ama söndürme işlemleri günler süren afetlerde tarihi, turistik ve kültürel alanlarımız tehlike altına girmiştir. Bölgelerdeki turizm de bu afetlerden etkilenmiştir. Sektör temsilcileri olarak gündemimizin ilk maddesine ‘Türkiye’de Yangın’ başlığını eklemek zorundayız. Bu konunun çözümü, topyekün bir mücadeleyle, devlet millet işbirliği ile olur. Yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle konaklama yerleri ile birlikte antik kentler ve ören yerlerinin yangın ile mücadele ve yangını önleme yeterliliklerinin yeniden gözden geçirilmesi dahil birçok konuyu gündeme taşımak için üzerimize düşeni hep birlikte yapmalıyız” ifadelerini kullandı.