Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıların son durağı Nilüfer oldu. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programa; Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Yıldırım, Keles ve Kestel Kent Konseyi başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, toplantılarda elde edilen verilerin Bursa Planlama Ajansı'na aktarılacağını belirterek şunları söyledi:

"17 ilçede devam eden bu çalışmalarla hem kent konseyleri arasındaki iş birliğini güçlendiriyoruz hem de halkımızın görüşlerini planlamaya dahil ediyoruz. İnegöl, Orhangazi ve Gürsu'nun ardından Nilüfer'de de verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz."

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, kent konseylerinin daha organize bir şekilde çalıştığını vurgulayarak, "Bursa'nın geleceğine dair kararları halkımızla birlikte alıyoruz. Bu toplantılarda dile getirilen öneriler, yöneticilere yol gösterecek" dedi.

Toplantıda katılımcılar, "İlçenizin güçlü ve zayıf yönleri neler? 2050'de Bursa'yı nasıl hayal ediyorsunuz? Yerel yönetimden beklentileriniz neler?" gibi sorular etrafında görüşlerini paylaştı.

Toplantılar, Bursa'nın tüm ilçelerinde devam edecek ve vatandaşların önerileri, kentin uzun vadeli planlamasında kritik bir rol oynayacak