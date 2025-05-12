Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle “Fide Bizden Ürün Sizden” sloganıyla bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen fide dağıtım kampanyası bu yıl da yoğun ilgiyle devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 6 - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, ücretsiz fide alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kampanyanın ikinci gününde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, fide dağıtımına da katıldı. Özdemir, kampanyanın amacının Nilüfer’de tarım bilincini geliştirmek ile özelikle çocukların ve gençlerin tarımla ilişkilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, konuşmasının ardından, dağıtılan fideleri yetiştiren çiftçilere sertifika verdi. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi’nin bu etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın gelecek yıllarda da sürdürülmesini istediler.