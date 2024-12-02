Uludağ Koleji Kurucuları, Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyeleri, Uludağ Koleji Gelişim Akademisi üyeleri ve Uludağ Koleji öğretmen ve idarecilerinin katılım sağladığı kutlama programında, “Öğretmen, eserinin üstünde imzası olmayan tek sanatkardır.” sözleriyle öğretmenlerimize vermiş olduğu önemi tarihe altın harflerle yazan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ilerliyor olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Uludağ Koleji yönetimi; gelişim ve ilerlemenin öncüsü olarak geleceği inşa etme sürecinde bilgi, deneyim, sevgi ve hoşgörünün bir araya geldiği ekip ruhu ile yarınlara ışık tutacak olmanın kararlılığını ve mutluluğunu paylaştılar

Editör: DİLEK ATLI