UİB’in 2025 Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Temmuz ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 oranında artarak 4 milyar dolar olan UİB’in, yılın 7 aylık ihracat tutarı da yüzde 14’lük artışla 24 milyar 777 milyon 424 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

OİB'in ihracatı Temmuz ayında 3,4 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Temmuz ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,33 oranında artarak 3 milyar 413 milyon 908 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 7 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 17’lik artışla 21 milyar 108 milyon 517 bin dolara ulaştı.

UTİB'in ihracatı Temmuz ayında 102 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Temmuz ayında 102 milyon 247 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise 714 milyon 684 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten Temmuz ayında 87,4 milyon dolar ihracat

Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10’luk artışla 87 milyon 427 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 7 aylık ihracatı toplamı ise 527 milyon 440 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Temmuz ayında 29,5 milyon dolar

Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34’lük artışla 29 milyon 568 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 7 aylık dönemindeki ihracatı ise 168 milyon 663 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB'ten Temmuz Ayında 13,8 milyon dolarlık ihracat

Temmuz ayında 13 milyon 832 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 7 aylık dönemde toplam 81 milyon 734 bin dolarlık dış satışa imza attı.