UHKİB tarafından UR-GE Projesi kapsamında ilk olarak gerçekleştirilen online bilgilendirme toplantısında Think Great Insights Proje Yöneticisi Ekonomist Dr. H. Tülay Güzel tarafından firmalara bilgi verildi. İhtiyaç Analizi Metodolojisi, İhtiyaç Analizi Takvimi ve İhtiyaç Analizi Aşamaları hakkında bilgilerin verildiği sunumda firma analizi kapsamında bilgi elde edilecek ana konular aktarıldı.

Online toplantı sonrasında UR-GE Projesi kapsamında saha çalışmasını gerçekleştiren UHKİB ve danışman ekip, ziyaretlere başlamadan önce her bir firma ile ayrı ayrı tanışma görüşmeleri yaparak ilgili departman personellerinin proje hakkında görüşlerini topladı. Ardından danışman ekip, UR-GE Projesi’nde yer alan ziyaretler gerçekleştirerek firmaların ihtiyaçlarına yönelik incelemeleri yaptı. Saha ziyaretlerinde firmaların Yönetim, Sürdürülebilirlik-Ar-Ge, İhracat, Dış Ticaret, Üretim ve Muhasebe departmanlarından yetkililerle toplantılar yapılarak genel fabrika ziyaretleri yapıldı.

Gerçekleştirilen faaliyet içerisinde küme firmalarının fabrikalarına yönelik saha ziyaretlerinin yanı sıra arka planda detaylı bir çalışmayı kapsıyor. Analizler ve incelemelerle elde edilen sonuçlar ışığında ortak vizyon, belirlenen vizyona ulaşmak için gereken stratejik hedefler ve bu hedefler kapsamında firmaların rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri belirlenecek.