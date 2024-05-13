Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) yeni yönetim belirlendi. TSYD'nin İstanbul'daki genel merkezinde yapılan seçimde 696 oy kullanıldı. Oğuz Tongsir ve İsmail Er arasında gerçekleşen iki adaylı seçimde, oyların 499'unu alan mevcut başkan Oğuz Tongsir yeniden genel başkan seçildi. TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, güven tazeleyen yönetimi kutlarken, Başkan Tongsir'in listesinde yer alan Bursa Şubesi eski Başkanı İlhan Öztat'a görevinde başarılar diledi.