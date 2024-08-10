Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken olgunlaşan Türk Patent ve Marka Kurumundan "Bursa siyah inciri" adıyla coğrafi işaret tescilli meyvenin 6 Ağustos itibarıyla hasadına, 8 Ağustos'tan sonra da ihracatına başlandı.

Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ülkelerine, Rusya, Dubai ve Hong Kong'a gönderilen Bursa siyahında, bu yıl 30 bin ton rekolte öngörülüyor.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine, Bursa siyah incirinde kesim ve ihracata normalde ağustos ayının üçüncü haftasında başlandığını, bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bu tarihlerin iki hafta geriye çekildiğini söyledi.

Siyah incirde kalite ve rekoltenin yüksek olduğunu ancak meyvenin erken olgunlaştığını belirten Yazgan, "Şu an Avrupa'nın bütün kitlesi ya tatilde ya da olimpiyatlarda. Yani kendi evinde olmadığı bir yerde de incir tüketmeyeceğini düşünürseniz bu yıl itibarıyla incir pazarı biraz sıkıntılı. Nitekim talepler de o anlamda yavaş geliyor. Şimdi üretici de dalında olgunlaşmış bir inciri illa 'satın' diyor. Talep olmayan bir yerde ihracatçının bunu başarması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Yazgan, geçen yıl don nedeniyle incir rekoltesinin az olduğunu, bu sene ise verimin beklentileri karşıladığını anlattı.

İhracattaki beklentilerine değinen Yazgan, "Tahminim, bu yıl itibarıyla 13-14 bin ton ihracat potansiyeli olan bir kapasiteye ulaşabilmek. Bu rakam hem üreticiyi sevindirecektir hem ihracatçıyı hem de ülkenin pazarlardaki var olan o baskın etkisini de ortaya koyacaktır." dedi.