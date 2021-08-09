Tekstilde Ar-Ge mühendisleri yetişiyor

Hem yüz yüze hem de online gerçekleşen sertifika töreninde, katılımcılar da yorumlarını bildirdiler. TMO Bursa Şube Başkanı Füsun Ekren, konuşmasında; “Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak en büyük projelerimizden birini gerçekleştirdik” derken, programın amacını “Sektörde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olarak, sayıları hızla artan ve katma değeri yüksek ürünlerin yapılmasına yönelik projeler yapması öngörülen Ar - Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışacak nitelikli tekstil mühendis ihtiyacını karşılamak” olarak belirtti.

Ekren, konuşmasında UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir’e destekleri için teşekkür etti.100’ün üzerinde başvuru alınan programa, 50 kişi katıldı. Pandemi koşullarında ilk program online gerçekleşirken, devamında eğitimlerin yüz yüze yapılması, uygulamalı işletme ve laboratuvar gezileriyle eğitimlerin pekiştirilmesi hedefleniyor.

İşbirliği gelişiyor

Program hazırlanmasında ve uygulanmasında, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, TUBITAK BUTAL ve BUTEKOM kurumları ile sektördeki Ar-ge ve Tasarım Merkezleri’nin desteği, kamu-akademi-sanayi işbirliğinin de güzel bir örneğini oluşturdu.

Sertifika almaya hak kazanan çalışmayan ve yeni mezun katılımcılar için CV havuzu oluşturulacak.