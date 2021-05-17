Makro Isı, pazar payını artırıyor

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, doğalgaz ve sıhhi tesisat başta olmak üzere komple bina mekanik tesisatları sektöründe toptan tedarik firması olarak faaliyet gösteren Makro Isı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çakmaker, genç yaşına rağmen hem sektöründe hem de sivil toplum kuruluşlarında başarı basamaklarını hızlıca tırmanıyor.

Ahmet Yalçın ortaklığıyla 2010 yılında Makro Isı’yı kurduklarını ifade eden Çakmaker, Bursa ısıtma-soğutma pazarında yüzde 25’lik bir paylarının olduğunun altını çizdi. Demirdöküm, Baymak ve Bosch gibi markaların bölge distribütörlüğünü de yaptıklarını belirten Çakmaker, Makro Isı olarak amaçlarının en doğru ürünü, doğru proje ve müşteriyle buluşturmaya çalışmak olduğunu vurguladı.

CÜNEYT ALKIŞ

Sektörün pandemiye rağmen 2020 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 15 büyümeyle kapattığını söyleyen Murat Çakmaker, ısıtma, soğutma, havalandırma ve enerjinin genel ihtiyaç olduğu için ülkemizdeki pazar paylarının pandemiye rağmen 2021 yılında da yüzde 15 civarında büyümeyle devam edeceğini söyledi. Tesisat ve inşaat malzemeleri sektörünün Bursa’daki çatı kuruluşu olan Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) genel kurulu sonrası, derneğin 4 dönem başkanlığını yapan Yusuf Aydın Eskibozkurt’un ardından Başkanlık görevine oy birliğiyle seçilen Murat Çakmaker, BURTİMDER olarak yerli üretimi desteklemek, dernek üyelerinin ticaretini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak gibi amaçlarla yeni dönemde de çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz, Murat Çakmaker kimdir?

Aslen Van doğumlu olup 1992 yılından beri ailemle Bursa’da yaşamaktayım. 1995 yılından bu yana doğalgaz, ısıtma soğutma ve iklimlendirme sektöründe faaliyet göstermekteyim. Daha önce aile şirketimiz vardı. 2010 yılında ortağımla birlikte kurduğumuz ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığım Makro Isı şirketi ile sektördeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

BURTİMDER’in yeni başkanı oldunuz. Yönetim Kurulu’nuz hangi isimlerden oluşuyor?

Tesisat ve inşaat malzemeleri sektörünün Bursa’daki çatı kuruluşu olan BURTİMDER’in genel kurulunu gerçekleştirerek, sektörümüze son derece faydalı hizmetler veren değerli başkanımız Yusuf Aydın Eskibozkurt ve ekibinden nöbeti devraldık. Genel Kurul’dan sonra yaptığımız ilk Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde görev dağılımını gerçekleştirdik. Başkanı olarak görev aldığım yeni yönetim kurulumuzda Cengiz Eker Başkan Yardımcısı (İZOMET), Salim Yılmaz Genel Sekreter (Sesa Marmara Boru), Burak Barut Sayman (Edessa Mobilya), Mehmet Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi (Motif Yapı), Hasan Okumuş Yönetim Kurulu Üyesi (Okumuşlar Yapı) ve Erhan Adalıer Yönetim Kurlu Üyesi (Mar-Esen Plastik) olarak seçildiler. Yeni yönetim kurulumuzun üyelerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

BURTİMDER’in üye yapısından söz eder misiniz?

Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği, kısa adıyla BURTİMDER, isminden de anlaşıldığı gibi yapı malzemesi ve tesisat malzemesi yapan firmaların yer aldığı bir sivil toplum kuruluşudur. Hali hazırda 170 civarı üyemiz bulunmaktadır. Mevcut üye ağırlığımız sektörel anlamda daha çok yapı malzemecisi tarafından ve bir miktar da tesisat sektöründen üyelerimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde sektörel anlamda da bir denge oluşturmak istiyoruz. İnşaatın bütün kollarını kapsayan bir faaliyet alanımız var. Bu alan içerisinde izolasyon, tesisat, iklimlendirme, yapı malzemeleri ve kaba malzemeler var. Sektörün faaliyet alanı çok geniş ve biz de üye yapımızı, sektörlerin tamamına dokunarak çeşitlendirmek ve yeniden yapılandırmak istiyoruz.

Nasıl bir başkanlık süreci geçirmeyi planlıyorsunuz?

Derneğin kuruluşundan bu yana, başta derneğimizin kurucu üyeleri ve son dönem başkanı Yusuf Aydın Eskibozkurt olmak üzere çok değerli isimler görev aldı. Aydın Başkanımız hem bürokrat kimliği hem de samimiyeti ve abiliğiyle sektörde sevilen duayen bir büyüğümüz. Biz de son dönem yönetiminde kendisiyle çalışma fırsatı bulduk. Genel Kurul’da kendisini onursal başkan seçtik. Geçmiş dönemdeki isimlere baktığımızda onlardan önemli bir miras ve sorumluluk almış bulunuyoruz. Onların ürettiklerinin üzerine yeni fikir ve projeler katarak çıtayı yükseltmenin sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Mevcut hizmetler dışında farklı hizmetler üretmeyi hedefliyoruz. Benim de görevde olduğum son dönemde, BURTİMDER üyelerimize bir dönemini tamamladığımız online eğitimler düzenledik. Konunun uzmanları ve önde gelen üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından firmalarımıza ve personellerine önemli eğitimler verdik. Bu eğitimler sınavla da tamamlandı. Yeni dönemde eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Sektörümüzün bir diğer ihtiyacı da üyeler arasındaki iletişim ve beraberlik. 2016’da başlayan inşaat sektöründeki daralmayla beraber insanlar daha çok işletmelerini yönetmeye ve finansal sorunlara çözümler üretmeye odaklandı. Doğal olarak bunun dışında kalan diğer faaliyetlere pek zaman ayrılamadı. Önümüzdeki süreçte yeni normalle birlikte buna uygun birliktelikler ve faaliyetler üretmek gerekiyor. Yerli üretimi desteklemek, dernek üyelerimizin ticaretini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak gibi amaçlarla yeni dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu arada Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) Başkanları arasında hali hazırda en genç başkanım. Bu anlamda da TİMFED yönetimi arayıp başarılar diledi. Bu vesileyle kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum.

BURTİMDER üyelerinin genel olarak yaşadıkları sorunlar nelerdir? Bunlarla ilgili çözüm önerileriniz var mı?

Derneğimiz çok çeşitli sektörlerin temsilcilerini bünyesinde barındırıyor. Sektörün problemlerinin azalabilmesi için öncelikle işe ihtiyacımız var. 2016’da başlayan inşaat sektöründeki krize, pandemide eklenince durağan bir döneme girdik. Konut üretimi olacak ki arkasından bizim gibi tedarikçilerin işleri iyi olsun. Ama ben 2022 yılına yaklaşırken, piyasaların ivme kazanacağını düşünüyorum. Bir yandan işlerimizle ilgili bunları düşünüyoruz ama pandemi gibi de sağlığımızı tehdit eden ciddi bir sorun var. Mevcut durumda hepsi birbirine bağlı. Hem özel hayatımızla hem de iş hayatımızla ilgili ciddi belirsizlikler var. Bu belirsizlikten çıkmadan sorunlara çözüm üretmek biraz zor gözüküyor. Ama her şeye rağmen yılın sonuna doğru bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Malzeme kalitesi, doğru adresten temini, yaşanan ticaret savaşları da önemli sorunlar olarak sektörü etkiliyor. Yakın geçmişte gerçekleşen toplu konut üretiminden tedarikçilerimiz daha fazla faydalanıyordu ancak son zamanda daha az konut üretildiği için taahhüt ve perakende pazarı hareketlendi diyebiliriz.

Biraz da firmanız olan Makro Isı’ya geçmek istiyorum. Firmanızla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ne zaman kuruldunuz, bünyenizde hangi birimler yer almakta? Ürünleriniz ve hizmetleriniz neler?

Makro Isı, 2010 yılında Ahmet Yalçın ve Murat Çakmaker ortaklığında kurulan bir firma. Isıtma soğutma, havalandırma, tesisat malzemeleri, mekanik malzemeler ve cihazların toptan satışı olarak hizmet veriyoruz. Bu alanların içinde bizim ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan enerji sektöründe de sayılıyoruz. Bu sektörde de Avrupa ile aynı kaliteye ulaşmış ürünler üretebiliyoruz. Türkiye’nin bu pazarda ciddi bir yeri var. Türkiye olarak dünyadaki panel radyotör pazarında yüzde 50’lik pazar payına sahibiz. Bursa’daki üreticiler de bu konuda ciddi bir paya sahip. Son 2 yıldır enerji tasarrufunu daha çok sağlayan yoğuşmalı cihazlara geçtik. Bir üst segmente geçtiğimiz için yatırım maliyeti açısından ilk başlarda maliyetlerimiz artsa da ülke ekonomisine fayda sağlıyor bu değişim. Bursa’da kombi pazarı yıllık yaklaşık 35 bin adet civarında. Makro Isı olarak Bursa pazarında yüzde 25-30 aralığında bir payımız var. Sattığımız ürünlerin kalitesinde seçici davranıyoruz. Demirdöküm, Baymak ve Bosch gibi markaların bölge distribütörlüğünü yapıyoruz. Yine tesisat malzemelerinde Dizayn Plastik’in bölge bayisiyiz. Aynı zamanda ERP Mekanik İklimlendirme AŞ. diye bir firmamız daha var. Burası da sanayiye endüstriyel ürünler satan bir firma. Hem kentimizde hem ülkemizde sektöre 25 yıldır hizmet ediyoruz. Makro Isı olarak amacımız en doğru ürünü, doğru projeyle doğru müşteriyle buluşturmaya çalışmaktır.

Hangi müşteri kitlesine hitap ediyorsunuz?

Müşterilerimiz daha çok bayilerimiz. Mühendislik firmalarına, mekanik tesisat yapan firmalara malzeme tedarikinde bulunuyoruz. Perakende pazarında direkt konutlara malzeme satışı yapmıyoruz. Geçmiş yıllarda çok fazla konut üretildiği dönemlerde proje bazlı çalışmalarımız oldu. Bursa’nın önemli projelerine ürünler sattık. Ancak dediğim gibi artık inşaat projelerine çok fazla malzeme satmıyoruz.

Sektörünüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini nasıl tanımlarsınız? İklimlendirme konusuna yeterince önem veriliyor mu? Bu konuda tüketicilere hangi uyarılarda bulunmak istersiniz?

Her tüketici güven satın alır. Örneğin vatandaş evine kombi alacaksa, aldığı cihaza ve verilen hizmete güvenmek ister. Kışın soğukta bozulan bir cihaz almak istemez kimse. Dolayısıyla gerekli belgelere haiz, enerji verimliliği anlamında en verimli cihazları almaları, profesyonel ve işini ciddi yapan firmalarla çalışmaları hem kendileri açısından hem de ülke ekonomisine katkı sağlama açısından önemlidir. Bizim işimiz aynı zamanda hizmet sektörü olduğundan dolayı internetten ziyade birebir satışlar daha önemli. Çünkü son kullanıcı, internetten ürün alsa da hizmeti satın alamıyor, aldığı ürünü buradan biri takmak zorunda. Bizimkisi hem satışın hem de hizmetin bir arada olduğu bir sektör. İşin içinde elektrik, gaz, tesisat gibi güvenlik unsuru işler de olduğundan yerel mühendislik firmalarıyla çalışmak çok önemlidir.

Koronavirüs sürecinin sektörünüze etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?

Pandemi süreci 1 yılı aşkın bir süredir maalesef devam ediyor. 2020’ye iyi başlamıştık. Ocak şubat aylarında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 25 civarında büyüme göstermiştik. Ancak 2020 yılının Mart ayında ülkemizde ilk kez görülen covid vakası ve ardından gelen sıkı tedbirlerle yılın ilk yarısı kapanmış oldu. Böylece bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Ardından devletimizin sağladığı ekonomi destek paketleriyle bir toparlanma oldu. 2020 yılının ikinci altı ayı, ilk 6 ayına göre daha rahat geçti. Bir de şöyle bir durum oluştu. Uzun süre evde kalan insanlar, dışarıda çok fazla tüketim yapmadığı için evinin ihtiyaçlarını daha iyi tespit etmeye, daha önce fark edemediği bazı eksiklikleri görmeye başladı.

Bunun da sektöre bir canlılık kazandırdığını düşünüyorum. Neticesinde 2020 yılını, sektör, bir önceki yıla göre yüzde 15 büyümeyle kapattı. Isıtma, soğutma, havalandırma ve enerji genel ihtiyaç olduğu için ülkemizdeki pazar payı pandemiye rağmen yüzde 15 civarında büyümeyle devam ediyor ve büyüme bu yıl da sürecek gibi duruyor. Fizik ve ruh sağlığı olarak zor bir süreç olsa da pandemiyi ekonomik olarak biz iyi geçirdik diyebiliriz.