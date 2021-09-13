ZES, Zorlu Enerji’ye uluslararası ödül getirdi

Yüksek teknoloji, dijitalleşme ve inovasyon kapasitesiyle sorumlu üretim yapmayı ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyen Zorlu Enerji, karbon salımını kaynağından başlayarak kesmeyi hedeflediği yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2040 yılına kadar tüm değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif değer yaratmayı amaçlayan Zorlu Enerji, ZES’ le şehirlerdeki karbon salımının en aza indirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, pazar lideri olarak 1.100’den fazla soketle 81 ilin tamamına hizmet veren ZES’in sürdürülebilirliğe sağladığı katkı göz önünde bulundurularak global çapta düzenlenen Sürdürülebilirlik Ödülüne layık görüldü.

Zorlu Enerji, ZES ile şehirlerdeki karbon salımının en aza indirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda pazar lideri olarak 1100’den fazla soketle 81 ilin tamamına hizmet veren ZES’in, sürdürülebilirliğe sağladığı katkı göz önünde bulundurularak global çapta düzenlenen sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü.

Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, iş yapış şekillerini geleceğin enerji şirketi olma yolunda tekrar gözden geçirerek, çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim performansını artırmak amaçlı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade etti.

Ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında stratejik bir yaklaşım geliştirerek kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da hızlandırdıklarını kaydeden Ak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yaklaşımın bir parçası olarak, tüm operasyonlarımızda düşük karbonlu faaliyetlere yapılan yatırımlarımızı artırdığımız ve tüm değer zincirlerimizi karbon nötr hale getirmek için verdiğimiz taahhüde uygun emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte, elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES markamızla global çapta layık görüldüğümüz bu gibi ödüller gelecek için doğru bir vizyon ortaya koyduğumuzu bize gösteriyor. Enerji sektöründe karbon ayak izini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojileri de hayata geçirerek, gezegenimizin geleceğini korumak ve sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”