Yeşilova, raylı sistemlerde hedef büyüttü

Canray Ulaşım Strateji Yayılımı ve Vizyon toplantısında, şirketin önümüzdeki 3 yıllık döneme ilişkin hedef ve büyüme stratejileri ele alınırken; sektör analizleri, yatırım imkanları ve gündemdeki projeler paylaşıldı. Genel Müdür Ramazan Uçar, 2024-2026 dönemi strateji ve hedefleri aktardı. Uçar şunları kaydetti:

“Bu dönemde yönümüzü daha çok ülkemizin yerli ve milli projelerine çevirmiş durumdayız. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisinin getirdiği fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Bu noktada, geçtiğimiz yıl milli banliyö trenlerinin seri üretim sorumluluğunu üstlendik. Yurt dışında da yoğun ve verimli bir dönem geçiriyoruz. Başta hızlı tren projeleri olmak üzere hem yurt içi hem de yurt dışında dahil olduğumuz projelerle 2026 sonunda mevcut kapasitemizi ve ciromuzu birkaç kat artıracak büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Bu alanda dünya çapındaki oyuncuların arasına girmek ve uluslararası rekabette söz sahibi şirketlerden biri olmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Ramazan Uçar, ilerleyen dönemlerde önce Bursa ardından da Avrupa’da yeni üretim tesisleri kurulmasını planladıklarını sözlerine ekledi.