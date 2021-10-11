Yeşilova Holding’te dönüşüm başladı

Yeşilova Holding’in geçmiş tecrübeleri ile gelecek hedeflerini harmanladığı program hakkında değerlendirmelerde bulunan İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, alüminyum sektörünün sürekli büyüyen ve genişleyen bir sektör olduğuna işaret ederek, şirketlerin gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Geçmişin tecrübesiyle güçlü geleceğe

Yeşilova, bu dönüşümü başarılı bir şekilde sağlamak amacıyla +45 Dönüşüm Programı’nı kurguladıklarını belirterek, “Programımızı kurgularken ‘özgürlük ve sorumluluk kültürü’ söylemini misyon edindik ve Yeşilova’da önemli bir değişim yönetmeyi hedefledik. Bu program yeni bir dönemin başlangıcı değil, 45 yıllık tecrübemizden aldığımız güçle gelecek 45 yılı hayal ettiğimiz bütünsel çalışmaların projesidir” dedi.

Değişim ve dönüşümden kopmamak için

Kuruldukları günden bu yana ilk günkü heyecanla çalıştıklarını dile getiren Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova da, dijitalleşmeyle birlikte son 10 – 15 yılda iş yapış şekillerinin boyut değiştirdiğini söyledi. Yeşilova, “Bizler de bu değişim ve dönüşümden kopmamak, firmalarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak adına +45 Dönüşüm Programımızı hayata geçirdik. Bu programımız ile çalışma arkadaşlarımızı ve şirketlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak istiyor, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tercih edilen öncü firmalar olarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

