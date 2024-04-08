Yeşilova en itibarlı şirketler arasında

Alüminyum endüstrisinin önümüzdeki dönemde daha da artacak önemiyle birlikte özellikle otomotiv endüstrisin de yaşanacak devrime öncülük edecek şirketlerden biri olacaklarını söyleyen Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, grubun önemli gündem başlıklarını, odak noktalarını ve hedeflerini şöyle anlattı:

“Yeşilova’da 2023 yılında; Great Place to Work sertifikası aldık. Deloitte Private tarafından ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler arasına seçildik. EFQM Büyük Ödülünü kucakladık. Global Compact ve WEPs üyeliklerimizle hedeflediğimiz başarılara ulaştığımız bir yıl oldu 2023. Tüm bunların yanında 2024 yılını da yeni bir başarıyla karşıladık. Otomotiv çözümleri sunan ikinci fabrikamız da, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan Ford Q1 belge sine layık görüldü. Bu başarılar, bizler için sadece birer belge almak değil, entegre bir yapıda faaliyet gösteren Grubumuzun ortak vizyon, çaba ve kararlılıkla dolu sürecinin sonucudur.

Belirlediğimiz hedefler çerçevesinde alınan aksiyonlar sonucu son üç yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 32 oranında azalttık. Su odağında temiz su kullanımımız yüzde 45 oranında düşerken, iklim odağında da emisyon yoğunluğumuz yüzde 28 seviyesinde azaltılmış oldu.”

Global markaya doğru

Bu değerli çalışmaların yanı sıra ülke adına gurur duyulan başarılara da imza attıklarını anlatan Yeşilova, şöyle devam etti:

“Bu noktada, H2020 ALBATROSS Projesi ile, büyük bir bölümü AB ülkelerinden 21 proje ortağına koordinatörlük yapıyoruz. ALBATROSS projesinin yanında, proje partneri olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz LEVIS ve yine koordinatör olduğumuz Eureka LightBee projeleri ile de Türkiye’nin bu alanda en fazla AB projesi yapan Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerimiz devam ediyor.

Yeşilova Grubu olarak geride bıraktığımız tam 49 yılda, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şekillendiren köklü ilke ve değerlerimiz sayesinde, sektöründe ülkemizin en itibarlı ve başarılı şirketlerinden biri haline geldik. Stratejik hedeflerimiz, sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve başarılarımızla global bir markaya doğru giden yolculuğumuzda, Yeşilova’nın her alanda daha da güçlenmesi için büyük şevk ve inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Yeşilova markasının 50. yaşına böylesi ne sağlam adımlar ve başarılarla giriyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

İş’te Denge projesi

Yeşilova Grubu’nun gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezinde konumlandırdığına işaret eden Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, “Başarılarımızın en önemli kaynaklarından biri de kadın çalışma arkadaşlarımız… Yeşilova olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanlarımızın desteklenmesine yönelik taahhüdümüzü günden güne güçlendirmeye devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanlarımızın güçlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Yasemin Yeşilova önderliğinde başlatılan İş’te Denge projemiz kapsamında da çok önemli adımlar atıyoruz. Eşit istihdam fırsatları, iş ve sosyal hayatı dengeleme noktasında uygulamalar, eğitim ve gelişim programları, çeşitlilik ve katılım gibi başlıklarda politikalarımızı iyileştirmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.