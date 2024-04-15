Vodalife, ambalajlı doğal kaynak suyu sektöründe büyüyor

Bursa İnegöl’deki tesisinde üretim yapan firmanın halen 87 çalışanı mevcut. Firma, PH değeri 8.02 olarak belirlenen suyu tüketicinin beğenisine sunuyor. Firmadan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Doğal kaynak suyu statüsünde bulunan kaynaklarımızdan elde edilen sular, 4 adet paslanmaz kaptaj, 2 adet paslanmaz maslak, 15 km 110 mm çapında 4 ayrı boru ile (Orman ve Tarım Bakanlığından kiralanmış) tamamı devlet arazisinden tesise ulaşmaktadır. Suyumuz, iç piyasanın yanı sıra, yurt dışına da gönderilmektedir. İngiltere, Almanya, Arnavutluk, Kıbrıs ve Romanya’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Görüşmeleri devam eden ihracat bölgeleri de; Orta doğu ve Körfez ülkeleri (Dubai, Katar, BAE, Mısır), Azerbaycan, Bulgaristan ve Libya’dır.”



2023 yılında 5 milyon 300 bin koli satış gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Bunun, yanında aylık üretim kapasitemiz 1 milyon 250 bin kolidir. Tesisimiz günde ortalama 50 tır yükleme kapasitesine sahiptir” bilgisi paylaşıldı.



Uludağ’ın zirvesinden tüketiciye

Firma açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi:



“Doğal Su Kaynaklarımız ve kaptajlarımız, Uludağ’ın zirvesinden gelen doğal kaynak sularımızı, tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini korumak için kaynak suyunun çıkış noktalarında; dış ortamdan tamamen izole edilmiş, korunmuş, 316 L Cr-Ni paslanmaz çelikten monoblok halinde imal edilmiş ve havalandırması özel hepa filtreler ile desteklenmiş kaptaj adı verilen yapı içinde muhafaza etmekteyiz. Doğal Kaynak Suyu İsale Hatlarımız Doğal kaynak suyunun geçtiği tüm iletim boru ve istasyonları gıdaya uygun (food-grade) malzemelerden imal edilmiştir. PE100 tipi iletim borularının manşon bağlantılarının tamamı elektrofüzyon kaynak makineleriyle birleştirilmiştir.



Fabrikamızdaki Üretim ve Kalite Sürecimiz Fabrikamıza kadar transferi yapılan doğal kaynak suyumuz üzerinde, kalite güvence laboratuvarımızda, en hassas bir şekilde belirlediğimiz yöntemler ile kesintisiz ve devamlı olarak fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik (duyusal) parametreleri analiz edilmektedir. En sağlıklı ve hijyenik bir ortamda tam otomatik makinelerde el değmeden pet şişe, pet bardak, polikarbon damacana ambalajlarına dolumu yapılıp tüketicilerimizin beğenisine en güzel bir şekilde sunulmaktadır.”