Ünver’in kalite yolculuğu başladı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücü­nün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsal­laşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren yürütü­len Ulusal Kalite Hare­keti’ne, Bursa’nın köklü yan sanayi kuruluşların­dan Ünver Group da katıldı.

Ünver Group, mükem­melliğin temel kavramla­rını benimseme konusundaki kararlılıkları­nın göstergesi olarak Ulu­sal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. Ünver Group, çalışanlarının ve KalDer yöneticilerinin katı­lımı ile imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Emin Direkçi; “Ulusal Kalite Ha­reketi ile toplam kalite yö­netimi ve mükemmellik anlayışının ülkemiz gene­linde yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Her ölçekten ve sektörden kurum bu ça­lışmalara katılabilir” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katı­lımcılar ile paylaştı. Korga­vuş; daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsal­laşma konusunda sürdü­rülebilir bir gelişme yolculuğu katıldıkları için kurum olarak heyecanlı ol­duklarını aktardı.

Ünver Group, yönetim ekibi, hazırlanan tabloya imza atarak EFQM mü­kemmellik modeli çalışma­ları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdılar.