Ünver’in kalite yolculuğu başladı
Ulusal Kalite Hareketi’ne Ünver Group da katıldı.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne, Bursa’nın köklü yan sanayi kuruluşlarından Ünver Group da katıldı.
Ünver Group, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. Ünver Group, çalışanlarının ve KalDer yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Emin Direkçi; “Ulusal Kalite Hareketi ile toplam kalite yönetimi ve mükemmellik anlayışının ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Her ölçekten ve sektörden kurum bu çalışmalara katılabilir” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı. Korgavuş; daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme yolculuğu katıldıkları için kurum olarak heyecanlı olduklarını aktardı.
Ünver Group, yönetim ekibi, hazırlanan tabloya imza atarak EFQM mükemmellik modeli çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdılar.