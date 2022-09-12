Uludağ Elektrik’ten Bursaspor’a DESTEK

Hem Uludağ Elektrik’in sponsorluk desteğiyle hem de takımı daha iyi yerlere getirmek için maddi ve manevi tüm güçlükleri göğüsleyen kulübün yeni yönetimiyle beraber Bursaspor’un elektrik borcu da bitmiş oldu. Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bursa’ya hizmet veren bir marka olarak, Bursaspor’un, şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu biliyoruz. Yapmış olduğumuz sponsorluk çalışması kapsamında da hizmet bölgemizde yer alan Bursa’mızın bir değerini desteklemiş olduk. Şehrimizin takımının tüm enerjimizle her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz ise, “Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız olan bir zamandayız. Mali açıdan elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu sıkıntıdan çıkmanın tek yolu birlik ve beraberlik. Biz borç sorununu kökünden çözmek istiyoruz. Yönetime geldiğimizden bugüne yaklaşık 6 milyonluk elektrik borcumuzu ödedik” şeklinde konuştu.